وشدد شفيتكين على أن "تمديد المعاهدة سيؤكد التزام روسيا بالوفاء بتعهداتها بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وسيساهم في تطوير عملية نزع السلاح النووي"، مؤكدا أن الأمر سيسمح بإضفاء طابع متعدد الأطراف على المعاهدة في المستقبل، وكانت روسيا والولايات المتحدة قد أعلنتا في وقت سابق عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة بينهما للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية خمس سنوات.