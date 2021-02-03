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أكد نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسى يوري شفيتكين أن تمديد معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة ، عامل أمن مهم بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره، وقال شفيتكين ـ في تصريح لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ إن "هذا الاتفاق له أهمية تاريخية كبيرة، علينا أن نفهم أن المعاهدة ظلت دون تغيير، وأنها عامل أمني ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة، ولكن للمجتمع الدولي بأسره".