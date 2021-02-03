الدفاع الأمريكية تعلق تنفيذ قرار سحب 12 ألف جندى من ألمانيا

كتب أحمد عرفة

أعلن الجنرال تود وولترز قائد القوات الأمريكية في أوروبا أن وزارة الدفاع الأمريكية علقت استعداداتها لتنفيذ قرار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال قائد القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي ردا على سؤال عن قرار ترامب: "حتى الآن، تم تعليق كل هذه الخيارات، وستتم إعادة النظر فيها من المهد".

وأوضح قائد القوات الأمريكية في أوروبا، أن وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن شرع في مراجعة هذه الخطة التي تم الإعلان عنها في يوليو، بشكل مفصل جدا.