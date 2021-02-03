اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخطوط الجوية العراقية تنفى العثور على حطام الطائرة المفقودة فى اليونان

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:25 م
الخطوط الجوية العراقية تنفى العثور على حطام الطائرة المفقودة فى اليونان حطام - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي ترددت عن العثور على حطام طائرة التدريب التي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب في اليونان.
وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أنه في الوقت الذي تبذل فيه وزارة النقل العراقية ومركز إدارة الأزمات في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقي، قصار جهدها من أجل العثور على الطيار عمار إبراهيم، نبدي استغرابنا من إشاعة بعض الأخبار الكاذبة التي تحدثت عن العثور على الطائرة وهي محطمة في إحدى المناطق اليونانية".
وأضاف البيان: أنه لا صحة لهذه المعلومات وما تزال عمليات البحث جارية، وفي حال الوصول إلى أي معلومة سيتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية لوزارة النقل والخطوط الجوية العراقية.
وكان قد وصل وفد عراقي إلى اليونان لمتابعة سير البحث عن الطيار المفقود مع طائرته.


حطام

العراق

الخطوط العراقية

اليونان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة