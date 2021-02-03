الخارجية الأمريكية: نسعى لتمديد "ستارت-3" وسنواصل محاسبة روسيا على أنشطتها

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: من مصلحتنا تمديد اتفاقية "ستارت-3" وسنواصل محاسبة روسيا على "أنشطتها المتهورة"، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق دعت جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج سريعا عن أمريكيين محتجزين فى روسيا، وذلك بعد موافقة البلدين على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من التسلح لمدة خمس سنوات.

وقضت محكمة روسية فى يوليو بسجن تريفور ريد الجندى السابق بمشاة البحرية الأمريكية تسع سنوات، بعد إدانته بتعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة للخطر. كما أدين جندى آخر سابق بمشاة البحرية الأمريكية يدعى بول ويلان فى روسيا فى يونيو بالتجسس وحُكم عليه بالسجن 16 عاما.