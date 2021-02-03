الخارجية الأمريكية: لم نتخذ أى قرارات بشأن وضع قواتنا فى أفغانستان

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "نجري مشاورات دقيقة ووثيقة مع حلفائنا وأعضاء الكونجرس بشأن إيران"، وفقا لمصادر إعلامية. وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "لم نتخذ أي قرارات بشأن وضع قواتنا فى أفغانستان ونراجع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع طالبان".

وفى وقت سابق دخلت أزمة الاتفاق النووى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة، بعدما رفضت محكمة العدل الدولية بالإجماع الاعتراضات الأمريكية بعدم اختصاصها للنظر فى الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فى الوقت الذى تسعى فيه واشنطن لتخفيف التوتر مع طهران.

وقالت محكمة العدل الدولية: "العقوبات الأمريكية على إيران تخل بالتزامات واشنطن باتفاقية الصداقة بين البلدين عام 1955"، حيث قرر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قبول نظر قضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع العقوبات المفروضة على طهران.