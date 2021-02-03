الخارجية الأمريكية: لم تُتخذ قرارات بشأن القوات الأمريكية فى أفغانستان

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن حجم القوات الأمريكية فى أفغانستان وذلك بعد تقرير من الحزبين الديمقراطى والجمهورى للكونجرس دعا واشنطن إلى إرجاء خطة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب كافة القوات الأمريكية من هناك بحلول الأول من مايو أيار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين "حتى الآن، لم تُتخذ أى قرارات بشأن قواتنا" مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذى تفاوضت بشأنه إدارة ترامب.