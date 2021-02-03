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الحكومة الكويتية تقرر إغلاق الصالونات والنوادى الأسبوع المقبل

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:41 م
الحكومة الكويتية تقرر إغلاق الصالونات والنوادى الأسبوع المقبل كورونا
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام كويتي، تأكيده أن الحكومة الكويتية تقرر إغلاق الصالونات والنوادي بداية من الأسبوع المقبل بسبب كورونا.

وذكر الإعلام كويتي، أنه تم إغلاق مراكز التسوق والمطاعم الـ8 مساء بداية من الأسبوع المقبل بسبب كورونا.

وأوضح الإعلام كويتي ،أن الحكومة تقرر فرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين من خارج البلاد.

وفى وقت سابق كشفت وزارة الصحة الكويتية عن شهادات فحص كورونا (PCR) مزورة لقادمين من عدد من الدول لاسيما مصر والمملكة المتحدة (لندن) والهند.

 

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، قالت مصادر إن هناك حالات أصيبت بڤيروس كورونا على متن الرحلات القادمة إلى البلاد رغم سلبية الفحص الذى يحملونه، حيث تبينت إصابة المواطنين بالفيروس نتيجة انتقاله من المسافرين على الرحلات القادمة من الدول غير المشمولة فى قائمة حظر الطيران مع الكويت.

 

 

 


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