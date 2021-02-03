اليوم السابع
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الجيش الصومالى يعلن مقتل 3 عناصر من حركة الشباب الإرهابية

الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:00 ص
الجيش الصومالى يعلن مقتل 3 عناصر من حركة الشباب الإرهابية الجيش الصومالى
وكالات

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أعلن الجيش الصومالي، مقتل ثلاثة من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية نفذها الجيش في مناطق واقعة بين مدينتي دوسمريب وعيل بور، وذكر بيان صادر عن الجيش الصومالى، أن عناصر الحركة الذين قتلوا في العملية هم الذين أطلقوا قذائف الهاون الليلة الماضية باتجاه مدينة دوسمريب.

الجيش الصومالى

الصومال

مقديشو

حركة الشباب

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