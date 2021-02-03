اليوم السابع
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البرازيل تحقق فى استخدام طائرات تابعة لسلاح الجو لنقل مخدرات إلى إسبانيا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:56 ص
البرازيل تحقق فى استخدام طائرات تابعة لسلاح الجو لنقل مخدرات إلى إسبانيا طائرة برازيلية
فاطمة شوقى

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أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية  بدء تحقيق في الشكوك حول احتمال استخدام طائرات تابعة لسلاح الجو البرازيلي، لنقل المخدرات إلى إسبانيا.

وأشارت شبكة "جلوبو" البرازيلية، إلى أن العملية، المعروفة باسم "العمود الخامس''، بدأت باعتقال الرقيب البرازيلي مانويل سيلفا رودريجيز في إسبانيا فى عام 2019، الذي تم ضبطه ومعه 37 كيلو جرامًا من الكوكايين في حقيبة يده على إحدى طائرات القوات المسلحة التي تساعد الطائرة الرئاسية فى البرازيل.

حاليًا ، يقضي رودريجيز ، الذي يتعين عليه دفع غرامة تبلغ حوالي مليوني يورو، عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات منذ فبراير الماضي، بعد أن رفضت السلطات الإسبانية تسليمه.

وحتى الآن ، أجرت الشرطة عدة عمليات تفتيش ، فضلاً عن ضبط عدة كيلوجرامات من المخدرات ومصادرة المباني والمركبات التي يشتبه في استخدامها، وتم إبلاغ المشتبه بهم بوضعهم وتم منعهم من مغادرة برازيليا أثناء استمرار التحقيق .

وقالت القوات الجوية في بيان "إن القوات المسلحة تعمل بحزم لوقف المخالفات وتكرر رفضها للسلوك الذي لا يمثل قيم وتفاني وعمل الأفراد لتحقيق مهمتها المؤسسية".

ويخضع المشتبه بهم ، الذين يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات ، للتحقيق أيضًا في جريمة غسل أموال محتملة.

 


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مخدرات

اسبانيا

محاكمة

عملية مكافحة المخدرات

سلاح الجو البرازيلى

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