الاتحاد التونسى للشغل: البلاد وصلت إلى حافة الكارثة ولا إرادة سياسية للإنقاذ

كتب أحمد عرفة

قال الاتحاد التونسي للشغل، إن البلاد وصلت إلى حافة الكارثة ولا إرادة سياسية للإنقاذ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتشتعل الأزمات في تونس خاصة مع تزايد دعوات حل البرلمان وهجوم القوى السياسية التونسية على راشد الغنوشى، بجانب العمليات الإرهابية التي تشهدها تونس، فبعد ما يقرب من أسبوع من محاولة تسميم الرئيس التونسى قيس سعيد، وأزمة وصول الطرد المشبوه إلى قصر الرئاسة التونسية، تزايدت الأزمات في تونس، بعدما لقى 4 جنود تونسيين مصرعهم، في انفجار لغم داست عليه عربتهم العسكرية، خلال قيامهم بملاحقة مجموعة إرهابية بمرتفعات جبال المغيلة الواقعة بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين وسط غرب البلاد.

وبحسب قناة العربية، انفجر اللغم خلال مرور عربة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لجماعة إرهابية في هذه الجبال، التي تعتبر منطقة عبور للجماعات الإرهابية.