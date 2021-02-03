اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تسجل قرابة 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 12 حالة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 12:14 م
الإمارات تسجل قرابة 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 12 حالة كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية فى إحاطة صحفية حول اخر مستجدات فيروس كورونا، إجراء 173,952 فحصا ، حيث تم الكشف عن 3,977 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 4,075 حالة شفاء ، و12 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداء من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار "التعليم عن بعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قالت إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

لقاح سبوتنيك

لقاح فايزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. روحانى: لن نغير بندا من الاتفاق النووى.. انفجار صاروخ "سبيس إكس" أثناء تجربة إطلاق بولاية تكساس.. الإمارات تسمح بالعودة للمدارس الحكومية بدءا من 14 فبراير

الأربعاء، 03 فبراير 2021 12:00 م

الإمارات تسمح بالعودة التدريجية للمدارس الحكومية بدءا من 14 فبراير الجارى

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:49 ص

الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر تبحثان سبل التعاون المشترك

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:00 ص

واس: السعودية تعلق الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة بينها مصر والإمارات

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 07:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة