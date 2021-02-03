الأمم المتحدة توثق 500 انتهاك فى مالى تسبب فى مقتل 176 شخص بينهم 13 طفل

كتبت - هند المغربي

قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما)، إنه تم توثيق ما يقرب من 500 انتهاك وانتهاك لحقوق الإنسان بين يونيو وسبتمبر من عام 2020.

وأضافت البعثة في تقريرها أنه أدت هذه الانتهاكات إلى مقتل 176 شخصًا بينهم 13 طفلاً و 8 نساء ولفتت الى أن البيانات الواردة أظهرت في هذا التقرير الجديد لحقوق الإنسان انخفاضًا بنسبة 23 % مقارنة بالفترة السابقة.

يذكر أنه تم حل المجلس العسكري الذي أنشأه العسكريون الذين قادوا انقلابا على حكم رئيس جمهورية مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أغسطس الماضى، و أن الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني، وقعا مرسوما خاصا بتاريخ 18 يناير الحالي يقضي بحل "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، بحسب " روسيا اليوم".