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الأمم المتحدة ترحب بالكفاءة العالية للقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:35 م
الأمم المتحدة ترحب بالكفاءة العالية للقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا الأمم المتحدة
كتب أحمد عرفة

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رحبت منظمة الأمم المتحدة بالتقارير التى أثبتت الفعالية العالية للقاح الروسى "سبوتنيك V" بنسبة أكثر من 91%، ونشرتها مجلة "لانسيت" العلمية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى أن مجلة The Lancet العلمية المرموقة نشرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الروسية "سبوتنيك V" في أغسطس 2020، وتم تطويره في مركز "جاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة، على أساس منصة مدروسة لناقلات فيروسات الغدد البشرية.

 

 

 


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