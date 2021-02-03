الأردن يسجل 1280 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة و1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 4344 حالة بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 330,474 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 8912 حالة.
وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 69 حالة، فيما غادرت 54 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 409 حالة.
الأردن يسجل 1280 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كوروناالأربعاء، 03 فبراير 2021 05:54 م
كورونا فى الأردن - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة و1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
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