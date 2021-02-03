استمرار أعمال تحصيل متأخرات رسوم النظافة بمنطقة أبراج النور ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي، صباح اليوم، استمرار أعمال تحصيل متأخرات رسوم النظافة وتسليم إنذارات بها بمنطقة أبراج النور بالضواحى، حيث قام العاملين بإدارات مراقبه الإيرادات والحجز الإدارى بالمرور الميدانى على عمارات المنطقة لتحصيل متأخرات النظافه وتوزيع إنذارات بسرعة سداد هذه المتاخرات.

وقد أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي، أن تحصيل متأخرات رسوم النظافة وجميع المتاخرات الأخرى كإيجارات المساكن وغيرها يأتى للاستفادة من تلك الإيرادات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة والمساهمة في أعمال البنية التحتية والترفيق لمشروعات الإسكان الجاري العمل بها وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وشدد رئيس الحي على أنه في حال الامتناع عن سداد هذه المتاخرات سيتم تحرير محاضر فوريه بها للممتنعين عن السداد بواسطه إدارة الحجز الإدارى بالحى.



استمرار أعمال تحصيل متأخرات رسوم النظافة



جانب من تحصيل متأخرات رسوم النظافة