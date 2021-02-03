إيطاليا تسجل 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب محمد جمال

سجلت إيطاليا 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 499 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها إلى ارتفاع إجمالى الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.