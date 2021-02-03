إيطاليا تسجل 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 499 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها إلى ارتفاع إجمالى الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.
إيطاليا تسجل 9660 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأربعاء، 03 فبراير 2021 02:00 ص
كورونا - أرشيفية
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