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إيطاليا تسجل 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:00 ص
إيطاليا تسجل 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
كتب محمد جمال

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سجلت إيطاليا 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 499 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها إلى ارتفاع إجمالى الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.

كورونا

فيروس كورونا

إيطاليا

روما

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