إيرانى يوثق رحلة هروبه من سجون طهران.. و"جارديان": الجنسية البريطانية وراء ملاحقته

كتبت: نهال أبو السعود

سلطت صحيفة جارديان البريطانية الضوء على "كميل أحمدى" الذى يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، والذى هرب من طهران بعد الحكم عليه بتسع سنوات سجن بتهم التعاون مع "دولة معادية".

وحاورت الصحيفة "أحمدى" الذى تمكن من الهرب عبر الحدود الجبلية في إيران، والوصول إلى لندن ، مشيرة إلى أن جنسيته البريطانية كانت سبب لملاحقته، لذا "لم يكن أمامه خيار سوى الفرار بعد قضاء ما يقرب من 100 يوم في سجن إيفين ، بما في ذلك فترة وحشية في الحبس الانفرادي أثناء استجوابه".

وقال أحمدى: "بمجرد أن يتم الحكم على، كان لدى خيار ما إذا كنت سأبقى ولا أرى عائلتى وطفلي البالغ من العمر أربع سنوات حتى يبلغ 14 عامًا، أو أن أخاطر بالفرار".

وأُدين أحمدى، عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالتآمر مع قوى أجنبية معادية فى نوفمبر 2020، من بين تهم أخرى، لكن أُطلق سراحه بكفالة فى انتظار استئنافه، وقال إنه بالنظر إلى الطريقة التى أكدت بها المحاكم الإيرانية عادة الحكم الأول وبسبب الدافع السياسى للمحاكمة، لم يكن لديه الكثير من الأمل فى أن ينجح استئنافه - وهى وجهة نظر تم تأكيدها عندما رُفض الحكم غيابيًا يوم الاثنين وقال أحمدى إنه لا يعرف بعد ما إذا كان المسؤولون الإيرانيون قد أدركوا أنه فر من البلاد.

ووفقا للجارديان هرب وهو يحمل حاسوبه المحمول فقط ونسخا من الكتب والمقالات التى نشرها، وعبر الحدود متهربا من دوريات الحدود الإيرانية واستطاع الهرب على الرغم من تشديد أمن الحدود منذ اغتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده فى طهران العام الماضى.

وقال: "أنا كردى من حيث الأصل العرقى وأعرف بعض الطرق، لكنها كانت خطيرة للغاية. كان على أن أحاول عدة مرات"، وأضاف إنه يخشى أنه إذا تم القبض عليه كان سيواجه سنوات أخرى فى السجن، لكنه كان عليه المجازفة: "لقد هربت نفسى من إيران بدافع اليأس شعرت أنه ليس لدى خيار آخر أو خيار آخر للمغادرة. لقد مُنعت من السفر. لقد حصلت على هذه المكافأة وهذه الجملة".

أحمدى واحد من عدد قليل من البريطانيين مزدوجى الجنسية الإيرانيين، بما فى ذلك نازانين زاجاري راتكليف، الذين تم اعتقالهم فى إيران واحتجازهم على ما يبدو لأغراض التفاوض.

وتم القبض عليه لأول مرة فى 11 أغسطس 2019 بعد عودته من مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى إثيوبيا وأعلنت عائلته عن اعتقاله بعد يومين، ويعتقد أن الحرس الثورى احتجزه جزئيًا بسبب عمله البحثى وأيضًا لأن إيران كانت تبحث عن أصول بريطانية للاستيلاء عليها انتقاما من مشاة البحرية البريطانية الذين ساعدوا فى الاستيلاء على سفينة إيرانية، جريس 1، قبالة جبل طارق فى 4 يوليو 2019.

وقد اتُهم رسمياً بمحاولة تأمين تغييرات اجتماعية وثقافية فى الجمهورية الإسلامية من خلال الضغط لرفع سن زواج الأطفال ، والترويج للمثلية الجنسية ، والحفاظ على التواصل مع القوى الأجنبية.

قال أحمدي إنه تعرض للمضايقات لفترة طويلة قبل اعتقاله بعد أن أصبح هدفا للحرس الثوري الذي بدأ في الاعتراض على أبحاثه حول زواج الأطفال، والزواج المؤقت، والعرق وثنائيى الجنس والمثليين.

وروى قائلا: "كانوا يحاولون جاهدين تصويرنى كشخص أرسله البريطانيون إلى إيران، وجندتهم قوى أجنبية لمحاولة التأثير على أشخاص معينين فى الحكومة".