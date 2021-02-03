إنقاذ طفل أجبره والده وزوجة أبيه على العيش فى حاوية وأكل فضلاته بالبرازيل

كتب محمد جمال

أنقذت السلطات فى مدينة كامبيناس التى تقع جنوب البرازيل طفلا يبلغ من العمر 11 عاما أجبره والده وزوجة أبيه على العيش داخل حاوية معدنية صغيرة وأكل فضلاته، وقالت شرطة ساو باولو العسكرية، إن رجال الشرطة استجابوا لتقرير من مجهول عما يحدث في المنزل في جارديم إيتاتيايا، وبعد أن دخلوا إلى المنزل، عثر عناصر إنفاذ القانون الطفل على عاريا ويعانى من سوء التغذية وهو مقيد بالسلاسل داخل الحاوية المعدنية الصغيرة التي كانت مخزنة في زاوية الشرفة، بحسب " الديلى ميل".

وقالت قناة Acidade On إن الصبى كان يعيش داخل الحاوية المعدنية لمدة شهر تقريبا ووجد مغطى بالبراز والبول، فيما ذكرت شرطة ساو باولو العسكرية في بيان أن الطفل كان يتغذى فقط على وجبات من قشور الموز ودقيق الذرة وأجبر على أكل برازه، مشيرة إلى أن عناصرها عثروا على الطفل في موقف لا يصدق وقد عومل بطريقة لا إنسانية وقاسية".

كما تم توقيف والد الصبي وزوجته وأخته غير الشقيقة البالغة من العمر 22 عاما، والذين ورد أنهم لعبوا دورا في الإساءة إليه، وقال سكان الحى إن زوجة الأب البالغة من العمر 39 عاما معروفة بإنقاذ الكلاب المهجورة وتوفير المأوى لهم فى منزلها، مؤكدين أن العائلة أساءت معاملة الطفل لسنوات عديدة.