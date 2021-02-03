إغلاق 4منشآت وتحرير 40محضرا بالإسكندرية لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

حررت محافظة الإسكندرية 40 محضرا وقررت إغلاق 4 منشآت، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بنطاق أحياء الثغر، حيث قام اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة رجب عبد الرازق رئيس حى الجمرك، بحملة مكبرة بنطاق الحى.

وتوجهت الحملة إلى شارع رأس التين - مساكن صف الضباط، والسيد محمد كريم، والبوصيري، وفهمي الناضوري، تم المرو على المحال التجاري، والكافتيريات، ومحلات الجزارة، وتم إعدام مواد غذائية متنوعة، وذلك لسوء التخزين وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى، والتحفظ على بعض المواد الغذائية لفحصها، والتأكد من سلامتها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتم تحرير عدد 40 محضرا متنوعا، وعدد 9 إنذارات.

أسفرت الحملة عن إغلاق 4 من المنشآت ( 3 كافية - 1 محل جزارة) لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحصيل عدد 75 غرامة لعدم ارتداء الكمامات، وضبط 110 حالة من الإشغال التى تعوق حركة الطريق العام.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، والكافيهات بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من ( الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.