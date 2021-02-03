إسرائيل توسع نطاق تطعيمات كورونا لتشمل من تزيد أعمارهم عن 16 عاما

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن إسرائيل ستوسع نطاق التطعيم بلقاحات كوفيد-19 لتشمل جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما مع ارتفاع حالات الإصابة والوفاة مرة أخرى في انتكاسة لانفراجة متوقعة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يأمل في أن تسمح حملة التطعيم الإسرائيلية السريعة، التي تتزامن مع عزل عام ثالث على مستوى البلاد دخل أسبوعه السادس، بإعادة فتح الاقتصاد هذا الشهر. وسيخوض نتنياهو الانتخابات في 23 مارس للفوز بفترة جديدة. ‭‭ ‬‬لكن الحالات الخطيرة والوفيات ارتفعت بشكل حاد لأسباب على رأسها السلالات الأجنبية المتحورة شديدة العدوى من الفيروس، الأمر الذي أدى إلى تقليص المكاسب التي تحققت بفضل حملة التطعيم. وفي غضون ذلك، انتُهكت قيود العزل العام على نطاق واسع وواجهت تحديات في مجلس الوزراء.

وتظهر أرقام وزارة الصحة أن إسرائيل سجلت 663665 إصابة بالفيروس و4888 وفاة.

وقال نحمان آش المنسق الوطني لمكافحة فيروس كورونا لراديو مكان "خفض معدلات المرض توقف إلى حد ما".

وقالت وزارة الصحة إن نحو 35 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة تلقوا لقاح شركة فايزر. لكن الزيادة اليومية في عدد من تلقوا التطعيم بلغت نحو 2.5 في المئة في المتوسط هذا الأسبوع، مقارنة مع 3.05 في المئة الأسبوع الماضي و3.3 في المئة في الأسبوع السابق.

وأعلنت الوزارة أنه سيتسنى لكل من يزيد عمره عن 16 عاما تلقي التطعيم اعتبارا من يوم غد الخميس. وكان الحق في التطعيم يقتصر على من تزيد أعمارهم عن 30 عاما ومن تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما أو الذين يعانون من حالات طبية أو يعملون في وظائف شديدة الخطورة.

ووفقا لاستطلاع أجراه راديو مكان، فإن 31 في المئة من الإسرائيليين لم يتخذوا قرارا بشأن الحصول على اللقاح وعبّر 36 في المئة عن قلقهم إزاء سلامته. وأثارت حالة عدم اليقين بشأن فعالية اللقاح ضد بعض سلالات الفيروس التكهنات بأن إسرائيل يمكن أن تلغي الإعفاء من الحجر الصحي لمن حصلوا على اللقاح.

وأضاف أنه جرى التخلص من عدة مئات من جرعات اللقاح بعد انتهاء صلاحيتها نظرا لعدم استخدامها بسبب عدم الحضور في المراكز الطبية.

وقال نائب وزير الصحة يوآف كيش لمحطة راديو 103 إف إم إن من تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عاما قد يتم تطعيمهم اعتبارا من أبريل، بانتظار الموافقة التنظيمية، لكن بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 12 عاما فإن الأمر "سيستغرق عاما آخر على الأقل".