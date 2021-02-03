إحصائية: 26 مليون أمريكى تلقوا جرعات لقاح كورونا

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أظهرت بيانات حديثة أن أكثر من 26 مليون أمريكي حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأشارت البيانات الصادرة - وفقا لمؤشر مؤسسة بلومبرج إلى أن أعداد من يتلقون جرعة واحدة على الأقل من اللقاح زادت عن أعداد من كانت نتائج فحصهم إيجابية بالإصابة بالفيروس.

وأوضحت أنه بينما تلقى 5ر26 مليون أمريكي جرعة أو أكثر من اللقاح، فإن قرابة 3ر26 مليون شخص أصيبوا بالفيروس، بحسب تقديرات جامعة جونز هوبكنز التي ترصد حالات الإصابة.

واعتبر المؤشر أن الولايات المتحدة قامت بتطعيم أعداد تفوق أية دولة أخرى في العالم، حيث يتم توزيع نحو 34ر1 مليون جرعة من اللقاح يوميا.