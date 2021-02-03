وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية: "سجلت أوكرانيا 3285 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 156 طفلا، و186عاملا طبيا".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 2159 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 165 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما تماثل للشفاء 10 آلاف و101 شخص.