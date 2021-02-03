أسوان تستضيف صالونا ثقافيا للتعريف بفرص الاستثمار بالمحافظة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت مدينة أسوان، مساء أمس الثلاثاء، تنظيم صالون ثقافي بعنوان: "أسوان الماضي الحاضر المستقبل"، للتعريف بجهود وفرص الاستثمار بمحافظة أسوان، لترسيخ سلوك المجتمع الأسوانى فى التعامل الإيجابى مع جهود الحكومة.



بحث فرص الاستثمار

وأكدت صافيناز محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة نساء الجنوب- منظم الصالون - أن الصالون الثقافى يهدف إلي بناء الوعي العام وترسيخ السلوك الإنساني والمجتمعي نحو التعامل الإيجابي مع المجهودات الحكومية التي تتم لتطوير محافظة أسوان، في مجالات البنية التحتية والسياحية والاقتصادية .



جانب من الحضور

وأضافت الدكتورة حمدية بشير، استشارى مؤسسة نساء الجنوب، أن الصالون الثقافى، يأتى جزء من المبادرات المجتمعية التى أطلقتها مؤسسة نساء الجنوب بأسوان خلال الفترة الماضية بهدف رفع وعى المجتمع بمختلف القضايا من بينها مناهضة كافة أنواع العنف ضد المرأة.



جانب من الصالون الثقافى

واستعرضت الدكتورة سهير المصرى، الخبيرة الاقتصادية، ورئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، خلال الصالون جهود الدولة ومحافظة أسوان فى تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الأعمال من خلال مشروعات ريادة الأعمال، اعتمادا على الفرص المتاحة والموارد البشرية والمواد الطبيعية داخل المحافظة.



جانب من المناقشة

وتابعت، بأن توجه القيادة السياسية والرئيسي السيسى فى تبنى عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات الشبابية والإقتصادية فى الصعيد وأسوان على وجه الخصوص، ياتى لتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب، مضيفةً أن محافظة أسوان وفرت خريطة حقيقية للاستثمار وأنها تنتظر الاستثمار الحقيقى والجاد فى ظل توافر مقومات النجاح والتيسيرات التى تضعها المحافظة فى هذا الإطار.

وأشارت إلى أن البداية كانت نحو تبنى الدولة والمحافظة الاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية، باعتبار أن المحافظة تمتلك رصيد هائل من الطقس والمناخ المناسب لإنجاح هذا المجال، موضحةً بأن هناك تنوع حقيقى فى مجالات التنمية والموارد المتاحة داخل المحافظة والتى لو تم إستغلالها بالشكل الصحيح، ستكون قادرة على نقل المجتمع المصرى والأسوانى إلى منحى جديدة على الخريطة العالمية.

من جانبه، استعرض الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، فرص الاستثمار المتاحة فى قطاعات السياحة والآثار وجهود الدولة فى تطوير المواقع السياحية وفتح العديد من المواقع للزيارة بعد إضافتها للخريطة السياحية للمحافظة والتى كان أخرها افتتاح معبد إيزيس بمدينة أسوان عقب الانتهاء من ترميمه وتطويره بالشكل الذى يضيف المزيد من عدد الليالى السياحية داخل المحافظة.

كما استعرضت الدكتورة فاطمة حسام الدين مدير المعهد الفنى الصحى، جهود القطاع الطبى الذى يطلق عليه جيش مصر الأبيض فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، لتحقيق الغد الأفضل لمصرنا الغالية.