أحمد ونهى خسروا أقرب الناس ليهم.. مدير أعمالهما السابق يشرح قصة الفيديوهات المشينة

وكشفت مصادر، أن بطلة مقاطع الفيديو الخادشة للحياء وتدعى "نهى .أ. أ. ك" 30 سنة ربة منزل قد انهارت أثناء التحقيقات معها بمركز شرطة حوش عيسى معتبرة أنها كانت تؤدى مشاهد تمثيلية خلال بثها مقاطع الفيديو على يوتيوب، وأنها لا تعرف مدى قانونية هذا العمل.

وضمت لائحة الاتهام 3 أشخاص هم "نادر .ال .ع ص" 26 سنة "ونهى .أ. أ. ك" 30 سنة و"احمد. ص. ا.ع" 23 سنة وجميعهم مقيمين بمركز حوش عيسى.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية.

وتمكنت وحدة مباحث مركز حوش عيسى بالبحيرة برئاسة الرائد محمود يونس، من إلقاء القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بإنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعى لبث محتوى خادش للحياء.

وكشفت مصادر، أنه تم التحقيق مع المتهمين بإنشاء القناة والتى تحمل عنوان قصص قصيرة "أحمد ونهى" وأسباب قيامهم بهذا العمل، وكذلك فحص الفيديوهات المنافية للآداب العامة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب بين روادها بعد انتشار مقاطع تمثيلية خادشة للحياء والترويج لها باسم "أحمد ونهى" على موقع يوتيوب.

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعى مباحث الإنترنت بإغلاق القناة التى ظهرت مؤخرا والتى تبث محتوى إباحيا وحبس القائمين عليها لمخالفتها الأعراف والقيم الاجتماعية والدينية.