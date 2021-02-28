%5.1 لبرنت و3.8 للخام الأمريكى مكاسب أسبوعية للنفط بالأسواق العالمية

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار خام برنت الآجلة المكاسب الأسبوعية السادسة لها علي التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 5.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية مرتفعة بمقدار 3.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط ،65.97 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس برنت تسليم شهر أبريل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أبريل 61.50 دولار للبرميل وذلك عن التسوية الجمعة.

ويراهن المستثمرون على أن اجتماع يُعقد الأسبوع الجاري لتحالف أوبك بلس، سيتمخض عن عودة المزيد من الإمدادات إلى السوق.

وأشار تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط خلال الشهر الجاري، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى نحو 95.7 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 45.6 مليون برميل يوميا، كما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى نحو 50.1 مليون برميل يوميا.