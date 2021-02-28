اليوم السابع
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5 عوامل ترفع مخاطر الإصابة بحساسية الأنف.. احذرها

الأحد، 28 فبراير 2021 06:00 ص
5 عوامل ترفع مخاطر الإصابة بحساسية الأنف.. احذرها حساسية الانف-صورة ارشيفية
نهير عبد النبى

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حساسية الأنف واحدة من المشاكل الصحية المعروفة والتى يعانى منها الكثيرون وتسبب علامات وأعراض تشبه نزلة البرد، تشمل: سيلان الأنف، وحكة العيون، والاحتقان، والعطس، وضغط الجيوب الأنفية.

لكن على عكس نزلة البرد فحساسية الانف لا يسبِّبها فيروس وهو رد الفعل التحسسي تجاه المثيرات الداخلية أو الخارجية للحساسية، مثل: حبوب اللقاح، أو عثة الغبار، أو جزيئات متطايرة من جلد أو لعاب القطط والكلاب وأي حيوانات أخرى من ذوات الفراء أو الريش (وبر الحيوانات الأليفة).

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن علامات وأعراض حساسية الأنف هى:

1:سيلان الأنف .

2:دموع وحكة واحمرار في العين (التهاب الملتحمة نتيجة الحساسية).

3:العطس.

4:السعال.

5:الشعور بحكة في الأنف وسقف الفم.

6:انتفاخ الجلد أسفل العين وظهوره باللون الأزرق (هالات الحساسية).

7:الرشح خلف الأنف.

وهناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بالحساسية وهى:
 

1:الإصابة بحساسية أخرى أو الربو.

2:التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما).

3:إصابة أحد أفراد العائلة (أحد الأبوين أو الأشقاء) بالحساسية أو الربو.

4:العيش أو العمل في بيئة تُعرِّضكَ باستمرار لمسببات الحساسية ، مثل وَبَر الحيوانات أو عثة الغبار.

5:قيام الأم بالتدخين خلال السنة الأولى من عمركَ.

لا توجد طريقة لتجنب الإصابة بحساسية الانف، إذا كنت تعانى منها، فإن أفضل ما تقوم به هو تقليل تعرضك لكافة مسببات الحساسية المتسببة في أعراضك.

 

 


حساسية الانف

الانف

سيلان الانف

حمى القش

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