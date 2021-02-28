اليوم السابع
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215237 طفلا مستهدفا للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

الأحد، 28 فبراير 2021 03:31 م
215237 طفلا مستهدفا للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فبراير 2021 طبقا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وتم المرور الإشرافى من إدارة الإعلام والثقافة والتعليم والاتصال الصحى بمديرية الصحة بقياده الدكتور أحمد عريف على المراكز الطبية بمدينة دمياط الجديدة لمتابعة الفرق الميدانية من المثقفين وفنى الإرشاد والرائدات الريفيات المشاركين بالحملة والتأكد من التطعيم للأطفال المستهدفين من شقة إلى شقة واتباع التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية أثناء التطعيم بالشوارع والمنازل والشقق والوحدات الثابتة والتأكيد على تطعيم جميع الأطفال بالحملة وتوافر جميع مستلزمات الحملة من وسائل مكافحة العدوى وذلك للحفاظ على الفريق الطبى والأطفال والمجتمع.

وأكد الدكتور أحمد عريف للمثقفين وفنى الإرشاد والرائدات الريفيات المشاركين فى الحملة على ضرورة وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للآباء والأمهات من خلال الندوات المستمرة لتوعيتهم بضرورة التطعيم لأطفالنا لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الأطفال.

وتستهدف الحملة الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات المصريين وغير المصريين وإجمالى مستهدف المحافظة 215237 طفلا وعدد الفرق الثابتة 42 والمتحركة 719 مدربين على معايير مكافحة العدوى والتطعيمات طبقا لتعليمات قطاع الطب الوقائى.

 

 


تطعيم شلل الأطفال

دمياط

صحه دمياط

التطعيم ضد شلل الاطفال

اخبار المحافظات

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