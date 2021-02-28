2000 جنيه جائزة تصميم شعار "سوهاى" كعلامة تجارية لمركز الحرف بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وافق مجلس إدارة مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، على اختيار كلمة "سوهاي" كعلامة تجارية لاستخدامه في الترويج والتسويق لمنتجات المركز بالجامعة، والإعلان عن مسابقة لتصميم الشعار، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتور عبدالناصر ياسين عميد كلية الآثار، والدكتورة ريهام محمد علي مديرة المركز، الدكتور رهام فاروق مدير وحدة العنف ضد المرأة، وأحمد عبدالحافظ المستشار الاعلامي للجامعة، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن اختيار اسم "سوهاي" جاء نتيجة للمسابقة التي نُظمت بشروط محددة منها، التعبير عن التراث السوهاجي القديم، سهولة النطق، مكون من كلمة واحدة باللغة العربية، له واقع إيجابي ويعطي تخيل لدي المستهلك عن الجودة والأصالة، وفي السياق نفسه أعلن رئيس الجامعة عن طرح مسابقة جديدة لتصميم شعار مبتكر للمركز يعبر عن الحرف التراثية والبيئية بمحافظة سوهاج والجامعة، ومنح الفائز بالمركز الأول 2000 جنيه وشهادة تقدير.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ريهام محمد على أن المسابقة الأولى تقدم لها 51 متسابق بأسماء مبتكرة وأسفرت النتائج عن اختيار 18 اسما مما تنطبق عليهم الشروط، موضحة أن لجنة التحكيم وافقت بالإجماع على اختيار كلمة "سوهاي" كعلامة تجارية لمنتجات المركز، مضيفاً أنه سيتم المشاركة في المسابقة الثانية لتصميم الشعار من خلال الرابط المرفق، بحد أقصى 15 يوم من تاريخ النشر والفائز بتصميم الشعار سيوقع على إقرار بالملكية الفكرية للشعار وأنه غير مقلد أو مقتبس من شعارات أخرى.