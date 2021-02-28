1150 فريق بـ237 وحدة صحية يشاركون فى الحملة القومية لتطعيم 543 ألف طفلاً بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تشهد قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، الأحد، انطلاق حملة لتطعيم 543782 طفل، ضد شلل الأطفال، بعد أن تم الانتهاء من الاستعدادات والعمل بالإدارات الصحية على توزيع الكميات على الوحدات الصحية والفرق المتحركة، حسب المستهدف لكلا منها وترقيم الكلومن وكتابة كامل البيانات للفرق الثابتة والمتحركة، وكذلك الكراسات من قبل فرق الإشراف.

كما تستمر عملية الإعلان عن الحملة، عن طريق مسيرة للسيارة المتحركة التي تجوب مدن وقرى المحافظة والإعلان عن الحملة وأهمية التطعيم، وتؤكد على توفر التطعيم في الوحدات الصحية ومع الفرق المتحركة في الشارع.

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المديرية استعدت للحملة القومية وتم إستلام الطعوم الخاصة بالحملة والمستلزمات الوقائية، وتوزيعها على الإدارات الصحية حسب الحصة المقررة لكل إدارة استعدادا لبدء الحملة، والتى من المقرر انطلاقها، الأحد، ولمدة 4 أيام .

وأوضحت سلام، أن عدد الأطفال المستهدفين للحملة 543782 طفل على مستوى محافظة كفرالشيخ من عمر يوم حتى 5 سنوات، ويشارك 1150 فريق على مستوى 237 وحدة صحية، بالإضافة للفرق المتحركة، تم تدريبهم، وأنها شددت على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى وكافة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر، أن وكيل الوزارة ترأست اجتماع تحضيري سابق مع مديرى الإدارات الصحية لوضع خطة العمل والتجهيز للحملة، والتشديد على وصول التطعيم لكل طفل فى المرحلة العمرية الخاصة بالحملة وسرعة التغلب على الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الفرق المتحركة.