"يونيفورم".. عرض راقص على مسرح مكتبة الإسكندرية غدا

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ عرضًا راقصًا بعنوان "يونيفورم" من إنتاج مركز "ريزودانس مصر" بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمصر؛ وذلك في تمام السابعة مساء غدا الاثنين ، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
العرض من تصميم وإخراج كريستوف جيلون؛ ويُقدِّم أربعة راقصين على خشبة المسرح، يستخدمون الرقص المعاصر والنهج المسرحي لمفردات الهيب هوب، والتبديل بين الجانب الفردي والجماعي لكل راقص.
وكان مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية ورشة العمل "قراءة في العلاقات العربية الروسية" بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين من مصر وروسيا والمغرب ،وتناولت ورشة العمل عدد من المحاور الخاصة بالعلاقات العربية الروسية، وتحدث فيها الدكتور علييف إيلدار مدير إدارة العلاقات الدولية بالإدارة الدينية لروسيا الاتحادية ونائب رئيس منتدى الحوار المجتمعي حول "روسيا والعالم العربي" بروسيا الاتحادية، والدكتور كونستانتين ترويستيف كبير باحثين بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والدكتورة آمال الحواسني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بالمغرب، والدكتور أحمد طاهر مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ومدير تحرير التقرير الروسي، والدكتورة معالي لطفي سالم باحثة في العلاقات الدولية، بالإضافة إلى الدكتورة مي مجيب أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود عزت نائب مدير المركز والأستاذ محمد العربي باحث أول بالمركز.
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