"يونيفورم".. عرض راقص على مسرح مكتبة الإسكندرية غدا

الإسكندرية جاكلين منير

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ عرضًا راقصًا بعنوان "يونيفورم" من إنتاج مركز "ريزودانس مصر" بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمصر؛ وذلك في تمام السابعة مساء غدا الاثنين ، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

العرض من تصميم وإخراج كريستوف جيلون؛ ويُقدِّم أربعة راقصين على خشبة المسرح، يستخدمون الرقص المعاصر والنهج المسرحي لمفردات الهيب هوب، والتبديل بين الجانب الفردي والجماعي لكل راقص.