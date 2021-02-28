ولى العهد السعودى يبحث مع نظيره بدولة الكويت الموضوعات الإقليمية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت عددا من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.
ولى العهد السعودى يبحث مع نظيره بدولة الكويت الموضوعات الإقليميةالأحد، 28 فبراير 2021 09:06 م
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت عددا من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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