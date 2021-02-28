اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 09:10 م
خالد صلاح
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ولى العهد السعودى يبحث مع نظيره بدولة الكويت الموضوعات الإقليمية

الأحد، 28 فبراير 2021 09:06 م
ولى العهد السعودى يبحث مع نظيره بدولة الكويت الموضوعات الإقليمية ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
أ ش أ

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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت عددا من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.


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الكويت

محمد بن سلمان

مشعل الأحمد الجابر الصباح

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