اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 05:24 م
خالد صلاح
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وزير داخلية أفغانستان: نجحنا فى القضاء على عناصر تهدد أمن إقليم قندهار

الأحد، 28 فبراير 2021 05:07 م
وزير داخلية أفغانستان: نجحنا فى القضاء على عناصر تهدد أمن إقليم قندهار الشرطة الأفغانية
أ ش أ

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أعلن وزير الداخلية الأفغاني، مسعود أندرابي، نجاح قوات الأمن في القضاء على العناصر التي كانت تهدد أمن إقليم قندهار الكائن جنوبي أفغانستان.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن أندرابي قوله - خلال تفقده للاقليم اليوم /الأحد/ برفقة نائب وزير الدفاع - " تم اثبات قوة وقدرة القوات الأفغانية، حيث تمكنت من قتل أكثر من 650 من عناصر حركة طالبان في عملية استعادة أجزاء من مقاطعة أرغنداب خلال الشهرين الماضيين".
من جانبه، قال نائب وزير الدفاع، شاه محمود مياخيل " ثبت أن حسابات طالبان لاجتياح إقليمي قندهار وهلمند خاطئة، حيث نجحت قوات الأمن والدفاع في استعادت العديد من المناطق".
وكانت مقاطعات أرغنداب، وزيراي، وداند، وباجوا، باقليم قندهار قد شهدت اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان خلال الأشهر القليلة الماضية.


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إقليم قندهار

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