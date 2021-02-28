وزير القوى العاملة يوزع شهادات التأمين على العمالة غير المنتظمة بالبحيرة.. صور

وزع الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، شهادات التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية وكذلك تسليم عقود العمل لذوى الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر العمالة غير المنتظمه الذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافى بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام والسيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة.
وسلم وزير القوى العاملة عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بإجمالي عدد 84 عقد، كما تم تسليم 11546 بوليصة تأمين للعمالة غير منتظمة .
توزيع شهادات التأمين على العمالة الغير منتظمة (1)
توزيع شهادات التأمين على العمالة الغير منتظمة (2)
توزيع شهادات التأمين على العمالة الغير منتظمة (3)
توزيع شهادات التأمين على العمالة الغير منتظمة (4)
توزيع شهادات التأمين على العمالة الغير منتظمة (5)
توزيع شهادات التأمين على العمالة الغير منتظمة (6)
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