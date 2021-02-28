وزير القوى العاملة يوزع شهادات التأمين على العمالة غير المنتظمة بالبحيرة.. صور

جاء ذلك خلال مؤتمر العمالة غير المنتظمه الذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافى بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام والسيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة.

وسلم وزير القوى العاملة عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بإجمالي عدد 84 عقد، كما تم تسليم 11546 بوليصة تأمين للعمالة غير منتظمة .