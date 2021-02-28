وزير القوى العاملة: ما يحدث فى مصر إعجاز حقيقي يفوق كل التصورات

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مصر مستهدفة بشكل كبير، وذلك لعرقلة جهودها فى التنمية وإعاقة إنجازتها الاقتصادية، مضيفا أن ما يحدث على أرض مصر هو إعجاز حقيقي وليس مجرد إنجازات خاصة فى ظل أثار جائحة كورونا التى أثرت بشكل مباشرعلى الاقتصاد العالمى.