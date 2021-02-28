اليوم السابع
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وزير القوى العاملة: ما يحدث فى مصر إعجاز حقيقي يفوق كل التصورات

الأحد، 28 فبراير 2021 02:58 م
وزير القوى العاملة: ما يحدث فى مصر إعجاز حقيقي يفوق كل التصورات الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مصر مستهدفة بشكل كبير، وذلك لعرقلة جهودها فى التنمية وإعاقة إنجازتها الاقتصادية، مضيفا أن ما يحدث على أرض مصر هو إعجاز حقيقي وليس مجرد إنجازات خاصة فى ظل أثار جائحة كورونا التى أثرت بشكل مباشرعلى الاقتصاد العالمى.

ودعا وزير القوى العاملة إلى توحيد الصفوف للوقوف خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الشائعات والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد والتى تستهدف اسقاط الدولة المصرية وعرقلة تقدمها اللافت للنظر.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر العمالة غير المنتظمه الذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافى بمشاركة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام والسيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة.
 
وسلم وزير القوى العاملة عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بإجمالي عدد 84 عقدا، كما تم تسليم 11546 بوليصة تأمين، للعمالة غير منتظمة  ضد الحوادث الشخصية وكذلك تسليم عقود العمل لذوى الاحتياجات الخاصة.

 


وزير القوى العاملة

عمالة غير منتظمة

محافظة البحيرة

شهادات تأمين

عقود عمل

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