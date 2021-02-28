وزير الأوقاف يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة مشاركة بلاده فى مؤتمر حوار الأديان

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وأكد وزير الأوقاف سعى الوزارة الدائم للتواصل الحضارى، وترسيخ أسس الحوار البناء، ونشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء تناول مشاركة الجانب الكازاخى فى المؤتمر الدولى الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال الفترة من 13 – 14 مارس المقبل، بعنوان " حوار الأديان والثقافات "، والذى يسعى إلى الحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعى الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنسانى، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة، كما تناول اللقاء الإعداد المشترك للاحتفال بمرور عشرين عامًا على إنشاء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

وأشاد السفير خيرات لاما شريف بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المصرية وإصداراتها العظيمة فى مواجهة الفكر المتطرف.

وأهدى وزير الأوقاف السفير نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التى تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما حاز ثناء وإعجاب سيادة السفير، ووعد بالعمل على ترجمة هذا الفكر العظيم إلى اللغة الكازاخية ونشره على نطاق واسع .