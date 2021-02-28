نيويورك تايمز: مساعدة ثانية لحاكم نيويورك تتهمه بالتحرش.. وكومو يطالب بالتحقيق

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مساعدة سابقة ثانية لأندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، اتهمته بالتحرش الجنسى، قائلة، إنه سألها أسئلة حول حياتها الجنسية، وما إذا كانت أحادية فى علاقاتها وما إذا كانت قد مارست الجنس مع رجال أكبر سنا.

وقالت المساعدة شارلوت بينيت، التى كانت تعمل كمساعدة تنفيذية ومستشارة للسياسة الصحية فى إدارة كومو حتى مغادرتها فى نوفمبر، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الحاكم قد ضايقها فى أواخر الربيع الماضى، فى ذروة معركة الولاية ضد فيروس كورونا.

وقالت بينيت، 25 سنة، إن الحادث الأكثر إثارة للقلق حدث في 5 يونيو، عندما كانت بمفردها مع كومو في مكتبه في الكابيتول. في سلسلة من المقابلات هذا الأسبوع، قالت، إن الحاكم سألها العديد من الأسئلة حول حياتها الشخصية، بما في ذلك ما إذا كانت تعتقد أن العمر يحدث فرقًا في العلاقات الرومانسية، وقال إنه منفتح على العلاقات مع النساء في العشرينات من العمر – وهى التعليقات التى فسرت على أنها مبادرات واضحة لعلاقة جنسية.

ومن جانبه، قال كومو فى تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" يوم السبت، إنه يعتقد أنه كان يعمل كموجه وأنه "لم يبادر بأي خطوة تجاه بينيت ، ولم أنوي التصرف بأي طريقة غير مناسبة". وقال إنه طلب مراجعة مستقلة للأمر وطلب من سكان نيويورك انتظار النتائج "قبل إصدار أي أحكام".

وقالت بينيت، إنه خلال لقاء يونيو، اشتكى لها الحاكم، البالغ من العمر 63 عامًا، من الشعور بالوحدة أثناء الوباء، مشيرًا، إلى أنه "لا يمكنه حتى معانقة أى شخص" قبل أن يحول التركيز إلى بينيت، حيث سألها، "من عانقت آخر مرة؟".

وأوضحت بينيت، أنها حاولت مراوغة السؤال من خلال الرد بأنها تفتقد معانقة والديها.

وأكدت بينيت، أن كومو لم يحاول قط لمسها، لكن الرسالة بأكملها كانت واضحة بالنسبة لها: لقد فهمت أن الحاكم أراد أن ينام معي، وشعرت بعدم الارتياح والخوف بشكل فظيع، وكنت أتساءل كيف سأتملص منه وافترضت أنه نهاية عملي".

وأشارت بينيت، إلى إنها كشفت عما حدث مع كومو لرئيسة موظفيه ، جيل ديسروسيرز، بعد أقل من أسبوع وتم نقلها إلى وظيفة أخرى، كمستشار للسياسة الصحية، بمكتب على الجانب الآخر من مبنى الكابيتول، بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت بينيت، إنها قدمت أيضًا بيانًا مطولًا إلى المستشارة الخاصة للحاكم ، جوديث موجول، في نهاية شهر يونيو.