اليوم السابع
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ننشر مذكرة دفاع نقابة الصحفيين فى دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإدارى

الأحد، 28 فبراير 2021 03:00 م
ننشر مذكرة دفاع نقابة الصحفيين فى دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإدارى ضياء رشوان نقيب الصحفيين أثناء الجلسة فى مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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حصلت اليوم السابع، علي مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى من الممثل القانونى لنقابة الصحفيين ، في الدعاوى المقامة لوقف اجراء انتخابات نقابة الصحفيين.
 
وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات ، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونامع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الاجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة .
 
وأسست النقابة دفاعها، علي أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءًا حريصون علي صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا ، إلا أن هذا الحري يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
 
كما ذكرت المذكرة، أن النقابة قامت بعمل كافة الاجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، واعلنت كشوف المرشحين النهائية ، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح ، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا ، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وكان رد القسم أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة ، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتي يكون قد انحسر فيروس كورونا.

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