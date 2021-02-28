ننشر مذكرة دفاع نقابة الصحفيين فى دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإدارى

حصلت اليوم السابع، علي مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى من الممثل القانونى لنقابة الصحفيين ، في الدعاوى المقامة لوقف اجراء انتخابات نقابة الصحفيين.
وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات ، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونامع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الاجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة .
وأسست النقابة دفاعها، علي أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءًا حريصون علي صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا ، إلا أن هذا الحري يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
كما ذكرت المذكرة، أن النقابة قامت بعمل كافة الاجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، واعلنت كشوف المرشحين النهائية ، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح ، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا ، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وكان رد القسم أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة ، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتي يكون قد انحسر فيروس كورونا.
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