ننشر مذكرة دفاع نقابة الصحفيين فى دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإدارى

كتب أحمد عبد الهادى

حصلت اليوم السابع، علي مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى من الممثل القانونى لنقابة الصحفيين ، في الدعاوى المقامة لوقف اجراء انتخابات نقابة الصحفيين.

وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات ، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونامع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الاجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة .

وأسست النقابة دفاعها، علي أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءًا حريصون علي صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا ، إلا أن هذا الحري يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.

كما ذكرت المذكرة، أن النقابة قامت بعمل كافة الاجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، واعلنت كشوف المرشحين النهائية ، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح ، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا ، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وكان رد القسم أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة ، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتي يكون قد انحسر فيروس كورونا.