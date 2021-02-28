اليوم السابع
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نقيب الزراعيين: المستثمرون فى الأراضى الزراعية بجنوب سيناء مصريين

الأحد، 28 فبراير 2021 10:53 م
نقيب الزراعيين: المستثمرون فى الأراضى الزراعية بجنوب سيناء مصريين سيد خليفة نقيب الزراعيين
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن زيارة وزير الزراعة لمحافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة وبعض زراعات الطماطم والخيار والمزارع السمكية.
 
وأكد نقيب الزراعيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدي البلد، أن هناك تنمية زراعية كبرى تنفذ فى محافظة جنوب سيناء خلال السنوات الماضية.
 
وأشار سيد خليفة، أن وزير الزراعة وجه بانتهاء تراخيص الصيد في محافظة جنوب سيناء والمستثمرون في الأراضي الزراعية بجنوب سيناء مصريين، مشيرا بان بعض مزارع الدواخن تحتاج الى إعادة تدوير أو طرحها للاستثمار الخاص.
 
وتابع، أن جميع مدن محافظة جنوب سيناء سياحية ولكن التنمية الزراعية بها كان لها أكبر الأثر في زيادة المساحات وشبكة الطرق والبنية الأساسية في جنوب سيناء على أعلى مستوي.
 
 

الدكتور سيد خليفة

نقيب الزراعيين

وزير الزراعة

جنوب سيناء

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