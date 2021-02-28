نصائح لتقليل التعب أثناء الحمل.. النوم جيدًا وتناول كمية كافية من البروتين

كتبت مروة هريدى

الشعور بالتعب أثناء الحمل أمر طبيعي تمر به كل سيدة، لأن الجسم خلال هذه الفترة يحاول التعود على التقلبات الكبيرة التى تحدث له بسبب هرمونات الحمل وكذلك التعامل مع التغيرات الجسدية المتواصلة حتى حلول موعد الولادة، حيث إن تعب الحمل يزداد وينقص على مدى الأشهر التسعة فقد تشعرين بتعب أكبر فى شهور وتصبحين أكثر طاقة وحيوية فى شهور أخرى، ومع ذلك إذا كنتِ تشعرين بالتعب الشديد أثناء فترة الحمل، فيمكنك تقليل هذا التعب بعدة طرق، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى 4 طرق لتقليل تعب الحمل

1- النوم جيدًا

قد يؤدى عدم أخذ قسط جيد من النوم العميق خاصة أثناء فترة الحمل إلى حدوث العديد من المشاكل، لذلك من المهم أن تعطى قدميك راحة كافية وأن تأخذِ قسطًا جيدًا من النوم حتى يتمكن طفلك أيضًا من الراحة بشكل صحيح.

2- الحرص على تناول قدر كافٍ من البروتين

من المهم أيضًا تناول جميع الأطعمة المغذية لنمو طفلك، لذلك يجب اتباع نظام غذائى متوازن يشمل جميع الفواكه والخضراوات على وجه التحديد، كما يجب أن يحتوى نظامك الغذائى على قدر عالٍ من البروتين مثل البيض واللحوم والحليب والفاصوليا وغيرها من مصادر البروتين، كما إذا تمكنتى من تناول الطعام على فترات منتظمة فقد يُقلل ذلك من شعور التعب لديكِ.

3- القيام ببعض التمارين

إذا نصحك الطبيب بالراحة فى الفراش أثناء فترة الحمل فيجب أن تكون الحركة أقل بكثير، ولكن من الجيد لك ولطفلك ممارسة التمارين اليومية، مثل المشى لأنه يحافظ على مستويات الطاقة لديك.

4- شرب كمية كافية من الماء

أثناء الحمل يجب شرب كمية كافية من الماء من أجل الحفاظ على رطوبة الجسم، حيث يساعد ذلك فى الحفاظ على بشرتك متوهجة وسيقلل أيضًا من التعب الناتج عن الحمل، حيث أن قلة شرب الماء يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا وراء الشعور بالتعب، كما ينبغى عدم شرب القهوة أثناء الحمل والابتعاد عن الكافيين قدر الإمكان.