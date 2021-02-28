نتنياهو: نعتزم تمديد العام الدراسى الحالى حتى يوليو المقبل

أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن حكومته ستمدد العام الدراسي الحالي حتى نهاية يوليو المقبل من أجل تعويض الطلاب للدروس التي فاتتهم بسبب جائحة "كورونا".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير التعليم يوآف جالانت ومسؤولين حكوميين آخرين، مؤكدا تمديد العام الدراسي لجميع الصفوف الدراسية، بدءا من الحضانة إلى الصف ال(11) في المرحلة الثانوية.. بحسب ما أوردته صحيفة (يديعوت آحرانوت) الإسرائيلية اليوم عبر موقعها الإلكتروني.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية أن المخطط التفصيلي لهذا الإجراء لم تتم صياغته بالكامل بعد أو الاتفاق عليه مع نقابة المعلمين.

وأضاف "نقدم لكم أنا ووزير التعليم مخططا لتمديد العام الدراسي حتى نهاية يوليو المقبل"، مؤكدا "يجب أن نضمن منح جميع الأطفال فرصة لتعويض ما فاتهم".

وأشار أيضا إلى أنه سيتأكد شخصيا من تعويض أعضاء هيئة التدريس عن الوقت الإضافي الذي سيتعين عليهم العمل فيه.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه على الرغم من المخطط الحكومي، يبدو أن العام الدراسي لن يتم تمديده لطلاب الصف ال(12) في المرحلة الثانوية من أجل عدم تأخير تجنيدهم للجيش الإسرائيلي.