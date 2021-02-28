نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير محور الزهراء بالمعادى.. صور

يشهد شارع محور الزهراء بالمعادى بنطاق حى البساتين "شارع البنوك" أعمال تطوير ورفع كفاءة بالكامل، وذلك تحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حيث يتم توسعة الشارع ورصفه بالإضافة إلى تنفيذ عمل بردورات كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الإنارة من بداية التقاطع مع شارع الخمسين حتى كارفور، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة تتوسط الطريق وذلك لتحسين الحركة المرورية ولتفادى الكثافة المرورية بهذه المنطقة ولعدم تكرار الاختناق المرورى .

وفى السياق تفقدت المهندسة جيهان عبد الرحمن، أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالشارع، حيث وجهت بضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والحدائق ووضعها ضمن خطة التطوير، كما أكدت نائب المحافظ على مراعاة تكثيف حملات النظافة والاشغالات ورفع اى مخلفات اول بأول بهذه المنطقة لاستكمال الشكل الحضارى والجمالى.

وشهد شارع المنيل بحى مصر القديمة أعمال تطوير بطول 1 كيلو و300 متر بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة برفع كفاءة الخدمات الخاصة بالمواطنين، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم مؤكدًا أن خدمة المواطنين هى الأولوية الأولى لمحافظة القاهر، حيث شملت الأعمال رصف وتخطيط وإنارة وتشجير الشارع بالكامل وميادين "الباشا والسرايا والروضة"، بالإضافة إلى تطوير حديقة الهامى حسين بميدان السرايا.