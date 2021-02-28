موسكو (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن مروحية تابعة لها نفذت هبوطا اضطراريا لأسباب فنية شمال شرقي سوريا، وذكرت الوزارة ـ في بيان أودته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن أفراد طاقم المروحية على قيد الحياة.