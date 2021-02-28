كانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت - في وقت سابق - بسقوط مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية (تل تمر) بريف الحسكة الشمالي الغربي.. مرجحة وجود أنباء عن مصرع الطيار، وإصابة آخرين من طاقم الطائرة، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية.