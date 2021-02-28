مقتل 2 على الأقل خلال مناوشات بمنزل مرشح رئاسي معارض في تشاد

(رويترز)

قال المرشح الرئاسي المعارض يحيى ديلو وحكومة تشاد إن اثنين على الأقل قُتلا بعد أن ذهبت قوات الأمن إلى منزل ديلو صباح اليوم الأحد لإلقاء القبض عليه.

وأضاف ديلو، الذي يعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في أبريل أمام الرئيس إدريس ديبي، لرويترز إن أفراد حرس الرئاسة هاجموه في منزله وإن خمسة من أفراد أسرته، من بينهم والدته، قُتلوا.

وأوضحت الحكومة في بيان إن قوات الأمن ذهبت إلى منزل ديلوا لإلقاء القبض عليه بعد أن رفض الامتثال لإخطارين قضائيين، وإن القوات قوبلت بمقاومة مسلحة. ولم تذكر الحكومة الأمر الذي يتصل به الإخطاران.

وأضافت أن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون، من بينهم ثلاثة رجال شرطة، خلال تبادل إطلاق النار.

وديلو زعيم سابق لتمرد قاتل ضد ديبي في عام 2006 قبل أن ينضم إلى حكومته ويصبح وزيرا. وشغل في الآونة الأخيرة منصب ممثل تشاد في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.