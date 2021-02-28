وأشارت إلى أنه تم العثور أيضا على شخصين - امرأة وطفل - مصابين بطلقات نارية، مؤكدة أنه تم تقديم المساعدة الطبية لهما، وباشرت بالتحقيق؛ لتحديد أسباب وملابسات الحادث.