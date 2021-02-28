مكسيكو سيتى (أ ش أ)

لقى 11 شخصا مصرعهم، وأصيب أثنان آخران بجروح، في هجوم مسلح وقع في ولاية خاليسكو بالمكسيك، وذكرت النيابة العامة بالولاية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - "أنه تم العثور على جثث لعشرة رجال مصابين بطلقات نارية، وملقاه على رصيف أحد الشوارع، إضافة إلى العثور على جثة شاب - في أحد المنازل - يبدو أنه من القاصرين، ومصاب بطلقة نارية".