اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 10:01 م
خالد صلاح
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مقاطعة أونتاريو الكندية تتخطى 300 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأحد، 28 فبراير 2021 08:58 م
مقاطعة أونتاريو الكندية تتخطى 300 ألف إصابة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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تخطت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الأحد، حاجز 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد الإعلان عن 1062 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.. ليصل العدد الإجمالي للحالات في المقاطعة إلى 300 ألف و816 إصابة.
وقالت وزيرة الصحة كريستين إليوت اليوم "على الصعيد المحلي، هناك 259 حالة جديدة في تورنتو و201 في بيل و86 في منطقة يورك".
كما تم الإبلاغ عن 20 حالة وفاة إضافية خلال ال(24) ساعة الماضية جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في المقاطعة إلى 6980.


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