مطار القاهرة يسير اليوم 181 رحلة لنقل 19075 راكبا

كتب ــ أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 181 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 19075 راكبا، وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن تغادر 88 رحلة جوية تقل على متنها 8195 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس إسطنبول فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت إنجامينا لاجوس أبوجا بيروت أبوظبى دبى الشارقة رأس الخيمة البحرين جدة المدينة الدمام الرياض أثينا كوبنهاجن موسكو الدار البيضاء عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

ويستقبل مطار القاهرة 93 رحلة على متنها 10880 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو إسطنبول أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى بيروت أثينا مسقط إنجامينا لاجوس بيروت أبوجا بغداد الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .