مصر تدين مواصلة الحوثى استهداف السعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

كتب : أحمد جمعة

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثى أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان أخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستى وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتى تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وتعاود مصر التأكيد على تضامنها الكامل مع الشقيقة السعودية، ودعمها المُستمر لكافة التدابير التى تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التى تُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليمييّن.