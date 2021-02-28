اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالسويس

الأحد، 28 فبراير 2021 04:06 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالسويس اسعاف - أرشيفية
السويس- سيد نون

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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، فى تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل بطريق السويس – القاهرة، ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بتصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل وتسبب الحادث فى وفاة شخص واصابة أربعة آخرين.

وقامت شرطة مرور السويس، وقوات تامين الطرق برفع آثار الحادث من الطريق، بعد نقل سيارات الإسعاف المتوفى والمصابين.

وقال مصدر طبى، إنه جارى حاليا علاج المصابين بمستشفى السويس العام، ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

حرر محضر بالواقعة، وجار التحقيق بالنيابة العامة بالسويس والاستماع إلى أقوال المصابين.


حوادث الطرق

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