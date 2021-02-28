اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 05:25 م
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مصرع شخصين وإصابة 4 فى انهيار عقار قديم بالإسكندرية

الأحد، 28 فبراير 2021 04:05 م
مصرع شخصين وإصابة 4 فى انهيار عقار قديم بالإسكندرية انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك بالإسكندرية؛ بلاغا يفيد بانهيار أسقف داخلية لعقار قديم بشارع سيدي الجداوي بحي الجمرك وصادر له قرار هدم رقم 10 لسنة 2010، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقلي العلاج

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توجهت جميع الأجهزة المعنية على الفور لموقع العقار للتعامل مع الحادث، وتم تكثيف فرق الحماية المدنية من أجل سرعة رفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.

وتابع رئيس حي الجمرك؛ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة وسيارات الإسعاف والعربات اللازمة للمساعدة في عملية رفع الأنقاض، وتم عمل كردون وحواجز بمحيطة العقار حفاظاً علي سلامة المارة.


الاسكندرية انهيار عقار

حى الجمرك

وفاة 2 بانهيار عقار

الحمايدة المدنية بالاسكندرية

انهيار اسقف داخلية لعقار قديم

محافظ الاسكندرية

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