مصرع سائق وطفلة إثر انقلاب توك توك بسبب السرعة الزائدة في عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

لقى سائق وطفلة مصرعهما إثر انقلاب توك توك بشارع 6 أكتوبر في منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وتم نقلهم إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من الطريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بانقلاب توك توك في عين شمس، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث، وتبين انقلاب توك توك أثناء سيره بشارع 6 أكتوبر، بعدما اختلت عجلة القيادة منه نتيجة للسرعة الزائدة وتوفى السائق والطفلة ونقلوا الى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.