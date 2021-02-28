مصرع سائق وطفلة إثر انقلاب توك توك بسبب السرعة الزائدة في عين شمس

لقى سائق وطفلة مصرعهما إثر انقلاب توك توك بشارع 6 أكتوبر في منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وتم نقلهم إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من الطريق.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بانقلاب توك توك في عين شمس، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث، وتبين انقلاب توك توك أثناء سيره بشارع 6 أكتوبر، بعدما اختلت عجلة القيادة منه نتيجة للسرعة الزائدة وتوفى السائق والطفلة ونقلوا الى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.
وتنسق الإدارة العامة للمرور، بصفة مستمرة على مدار اليوم مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس وأماكن ظهور الشبورة المائية والأتربة والرياح لاتخاذ اللازم خاصة فى الطرق السريعة بما يحول دون وقوع حوادث مرورية أو يحد منها.
وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الارصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة.
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